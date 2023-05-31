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В ЦБ Азербайджана обсудили развитие страхового рынка (ФОТО)

Экономика Материалы 31 мая 2023 15:26 (UTC +04:00)
В ЦБ Азербайджана обсудили развитие страхового рынка (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана состоялась встреча со страховыми агентами, которые активно работают на страховом рынке. Обсуждались вопросы усиления роли страховых агентов в росте страхового рынка.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов.

"Были проанализированы вопросы развития страхового рынка со страховыми агентами, которые являются важными профессиональными участниками страхового рынка, а также проведен обмен мнениями по укреплению института страхового агента", - говорится в публикации.

В ЦБ Азербайджана обсудили развитие страхового рынка (ФОТО)
В ЦБ Азербайджана обсудили развитие страхового рынка (ФОТО)
В ЦБ Азербайджана обсудили развитие страхового рынка (ФОТО)
В ЦБ Азербайджана обсудили развитие страхового рынка (ФОТО)
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