В ЦБ Азербайджана обсудили развитие страхового рынка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана состоялась встреча со страховыми агентами, которые активно работают на страховом рынке. Обсуждались вопросы усиления роли страховых агентов в росте страхового рынка.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов.

"Были проанализированы вопросы развития страхового рынка со страховыми агентами, которые являются важными профессиональными участниками страхового рынка, а также проведен обмен мнениями по укреплению института страхового агента", - говорится в публикации.