Созданы управления Госналоговой службы по Карабахскому экономическому району

БАКУ /Trend/ - Количество структур, представленных в аппарате Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, увеличилось с 21 до 24.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно новой структуре, в аппарат ГНС вошли Главное управление по управлению налоговыми рисками, Главное управление по регистрации и учету налогоплательщиков, Главное управление службы налогового омбудсмена. Также входившее в аппарат Главное управление экономического анализа и контроля учета переименовано в Главное управление экономического анализа и контроля за исполнением прогнозов, Главное управление финансов - в отдел финансового мониторинга, а отделение протокола - в отдел протокола.

Кроме того, увеличилось число учреждений, входящих в структуру Государственной налоговой службы - с 9 до 29. В структуре службы упразднены 2 учреждения, созданы 22 новых учреждения. Новые учреждения, созданные в структуре Государственной налоговой службы: территориальное Налоговое управление № 2, территориальное Налоговое управление № 3, территориальное Налоговое управление № 4, территориальное Налоговое управление № 5, территориальное Налоговое управление № 6, территориальное Налоговое управление № 8, территориальное Налоговое управление № 9, территориальное Налоговое управление № 10, Главное территориальное налоговое управление № 11, Главное территориальное налоговое управление № 12, территориальное Налоговое управление № 13, территориальное Налоговое управление № 14, Агдамский районный налоговый отдел, Джебраильский районный налоговый отдел, Зангиланский районный налоговый отдел, Губадлинский районный налоговый отдел, Кяльбаджарский районный налоговый отдел, Лачинский районный налоговый отдел, Физулинский районный налоговый отдел, Шушинский районный налоговый отдел, Ходжалинский районный налоговый отдел, Ходжавендский районный налоговый отдел.