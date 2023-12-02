Важно расширить донорскую базу климатического финансирования - премьер-министр Финляндии

ДУБАЙ /Trend/ - Важно расширить донорскую базу климатического финансирования.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Сейчас нам нужен многосторонний подход больше, чем когда-либо, чтобы принять эффективные меры против изменения климата и обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность. Мы отстаем в действиях по ограничению изменения климата на 1,5 градусов. Финляндия по-прежнему привержена поддержке либеральных развивающихся стран в ближайшее время. Крайне важно расширить донорскую базу климатического финансирования, включив в нее больше стран на добровольной основе. Финляндия готова поддержать новый фонд потерь и ущерба в размере 3 миллионов евро", - отметил он.

Орпо подчеркнул важность других механизмов финансирования, в том числе тех, которые поддерживают системы раннего предупреждения.

"Мы также должны обеспечить, чтобы все финансовые цели соответствовали Парижскому соглашению, и необходимо мобилизовать больше частного финансирования. Нам следует договориться о глобальных целях в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. В Финляндии мы поставили амбициозную цель – достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2035 году", - добавил он.

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