Через терминал "Астара" перевален рекордный объем грузов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Через терминал "Астара", являющийся одной из важнейших структурных единиц международного транспортного коридора "Север-Юг", в течение 2023 года было перевалено около 700 тысяч тонн грузов.

Как сообщили Trend в ОАО "Азербайджанские железные дороги", общий объем переваленных грузов втрое больше, чем в 2018 году, когда терминал начал работать.

В настоящее время на терминале продолжаются работы по строительству однопролетного автомобильного моста, трехпролетного моста Кемербенди, 4 однопролетных железнодорожных мостов, 10 служебных зданий и 2 платформ.

После завершения строительства терминала в 2024 году предполагается довести грузоперевалку до 3,5-4 млн тонн в год.

Перевалочные грузы включают в себя пиломатериалы, строительные материалы, химические продукты, крупы, фрукты и овощи, консервы, продукты питания и безалкогольные напитки.

Отметим, что в соответствии с соглашением, достигнутым между правительствами Азербайджана и Ирана в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", в 2017 году было начато строительство терминала "Астара" для продвижения глобальной торговли. Грузоперевалка через терминал "Астара" осуществляется с 2018 года, а с сентября 2022 года - дочерней компанией AЖД - ООО "Астара терминал".

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