Стало известно количество приватизированных в Азербайджане транспортных средств

БАКУ /Trend/ - На очередном аукционе, организованном Государственной службой по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана, было продано 19 автомобилей.

Об этом во вторник Trend сообщили в Госслужбе.

Стартовая цена выставленного на аукцион автомобиля Hyundai Getz составила 1 275 манатов, а окончательное предложение выросло до 7 800 манатов. Автомобиль "Mercedes Benz Vito" с начальной ценой в 6 750 манатов приватизирован за 9 500 манатов.

По проданному имуществу в госбюджет предусмотрена выплата 91 тысячи 75 манатов.

Со списком транспортных средств, проданных на аукционе можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что следующие аукционы в текущем месяце состоятся 20 и 27 февраля. На аукционы будут выставлены 117 транспортных средств, 4 пакета акций акционерных обществ и малое государственное предприятие.

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