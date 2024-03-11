Из Казахстана в Азербайджан будет отправляться 10 контейнерных поездов в месяц

БАКУ /Trend/ - В связи с прибытием контейнерного поезда по Среднему коридору в Азербайджан был организован телемост.

Как сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов и председатель АО "Казахстанские железные дороги" Нурлан Сауранбаев присоединились к телемосту, организованному с участием глав государств обеих стран по случаю прибытия в Баку по Среднему коридору контейнерного поезда, следующего по направлению Китай-Казахстан-Азербайджан.

Поезд, состоящий из 61 контейнера, преодолел маршрут протяженностью 7 тыс. км (терминал в Сиане – Актау – станция "Абшерон") за 11 дней. В ходе мультимодальной перевозки состоялась перевалка контейнеров в порту Казахстана и они были доставлены по Каспийскому морю в Бакинский международный морской торговый порт, а оттуда - на станцию "Абшерон".

Отметим, что с точки зрения развития Среднего коридора и привлечения новых грузов казахстанский транспортно-логистический центр, который на днях начал свою деятельность в Китае, нацелен на значительное увеличение объемов грузоперевозок по маршруту. Согласно предварительной договоренности, через него планируется отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц. Кроме того, для развития Среднего коридора создана цифровая платформа DTC, ориентированная непосредственно на потребителей, Азербайджанская и казахстанская железные дороги интегрированы в систему отслеживания грузов по маршруту в режиме реального времени с помощью функции "Track and Trace". Создание и развитие единой цифровой экосистемы еще больше увеличивает прозрачность и привлекательность Среднего коридора.

Благодаря совместным усилиям управлений железных дорог Азербайджана и Казахстана в 2024 году планируется значительное увеличение объемов грузоперевозок.

За январь-февраль 2024 года объем грузоперевозок между АО "Казахстанские железные дороги" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 539,5 тыс. тонн.

Напомним, что если раньше доставка грузов из Китая по Среднему коридору в черноморские порты занимала около 53 дней, то в настоящее время срок доставки грузов сокращен до 18 дней.

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