Назван объем экспорта Ирана в Азербайджан через ЖД терминал Астара

БАКУ /Trend/ - В прошлом году через железнодорожный терминал (ЖД) Астара в Азербайджан было экспортировано около 184 тысяч тонн продукции. Экспорт продукции сократился на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом. В предыдущем году экспорт иранской продукции в Азербайджан через железнодорожный терминал Астара составил 199 тысяч тонн.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил Гуламхусейн Велади, генеральный директор Управления Северных железных дорог Ирана.

По его словам, в прошлом иранском году (21 марта 2023 года - 19 марта 2024 года) транзит продукции через железнодорожный терминал Астара в провинции Гилан, расположенной на севере Ирана, вырос на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2022 года - 20 марта 2023 года).

Г.Велади сказал, что в прошлом году объем транзита через железнодорожный терминал Астара составил около 299 тысяч (298 787) тонн.

Он подчеркнул, что в основном это мука, просо, пшеница и ячмень, стекло, древесина и пиломатериалы и другие товары.

"Иран через железнодорожный терминал Астара экспортировал в Азербайджан различные виды фруктов, лук, цемент, химикаты, керамику, железную руду, минеральные воды и многое другое", - добавил он.

Он также упомянул, что в прошлом году импорт продукции через ЖД терминал Астара составил около 232 тысяч тонн. Это на 53 процента больше, чем годом ранее. В предыдущем году импорт продукции через ЖД терминал Астара составил около 152 тысяч тонн.

Отметим, что в настоящее время протяженность железнодорожных линий в Иране составляет 14 984 километра. На железнодорожных линиях Ирана используется 993 локомотива, 29 950 грузовых и 2 178 пассажирских вагонов.

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