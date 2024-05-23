В госбюджет Азербайджана на 2024 год будут внесены изменения

БАКУ /Trend/ - В государственный бюджет Азербайджана на 2024 год будут внесены изменения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В принципе, все заинтересованы в том, чтобы расходы имели больший вес в валовом внутреннем продукте. Если сегодня мы посмотрим на результаты 2023 года, то речь идет о 30 процентах или даже чуть выше. Но это государственный бюджет, а если брать обзорный бюджет, он сравнительно выше, примерно 34,5 процента", - сказал он.

Самир Шарифов подчеркнул, что глава государства направил в Милли Меджлис законопроект о пересмотре государственного бюджета на 2024 год.

"В случае принятия данного законопроекта расходы нашего государственного бюджета будут доведены до 34 процентов от прогнозируемого на сегодняшний день ВВП. То есть это достаточно высокий рост. Но еще раз отмечу, что мы движемся к значительному увеличению расходов, и это надо признать", - добавил он.

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