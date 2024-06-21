Главная цель PASHA Insurance в цифровизации - долгосрочный рост числа клиентов - Адиль Бекиров

БАКУ /Trend/ - Главной целью PASHA Insurance в вопросе цифровизации является увеличение числа клиентов, переходящих на этот вид решений в долгосрочной перспективе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Адиль Бекиров, руководитель отдела автомобильного и цифрового страхования PASHA Insurance в ходе панельной дискуссии на тему «Автомобильное страхование» в рамках второго дня Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

Бекиров отметил, что PASHA Insurance внедряла процесс цифровизации постепенно, начиная с этапа цифровой подачи, а затем добавляя новые шаги.

"Хочу отметить, что за последний год около 45 процентов наших клиентов перешли на цифровые услуги. Однако, я считаю, что это число не является для нас приоритетом. Главная цель - это увеличение числа клиентов, переходящих на этот вид решений в долгосрочной перспективе. Мы видим, что люди готовы к таким изменениям, и цифровые решения действительно интересны, потому что они ускоряют процесс и повышают уровень удовлетворенности. Еще год назад вы могли видеть длинные очереди в наших офисах: люди приходили, чтобы подать документы, подписать что-то и так далее. Но сейчас количество посетителей офисов значительно снизилось. И это, по моему мнению, главный успех нашего процесса цифровизации", - сказал он.

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