Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продукция тюркоязычных стран выйдет на рынок под брендом Made in Turan.

Об этом во вторник Trend сообщил председатель правления Общественного Объединения "Азербайджанская ассоциация франчайзинга" Джамид Мовсумов в рамках Форума электронной торговли и экспорта Turan.

Он отметил, что на этом мероприятии будут представлены первые продукты под брендом Made in Turan.

"Made in Turan подразумевает продукты питания, непродовольственные товары, ряд товаров и услуг в целом", - подчеркнул он.

Отметим, что при совместной организации Founder Club и Азербайджанской ассоциации франчайзинга впервые в Азербайджане проходит Форум электронной коммерции и экспорта Turan, посвященный экономическому развитию Азербайджана и продвижению национальных брендов на международных рынках.

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