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Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)

Экономика Материалы 26 ноября 2024 11:24 (UTC +04:00)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Продукция тюркоязычных стран выйдет на рынок под брендом Made in Turan.

Об этом во вторник Trend сообщил председатель правления Общественного Объединения "Азербайджанская ассоциация франчайзинга" Джамид Мовсумов в рамках Форума электронной торговли и экспорта Turan.

Он отметил, что на этом мероприятии будут представлены первые продукты под брендом Made in Turan.

"Made in Turan подразумевает продукты питания, непродовольственные товары, ряд товаров и услуг в целом", - подчеркнул он.

Отметим, что при совместной организации Founder Club и Азербайджанской ассоциации франчайзинга впервые в Азербайджане проходит Форум электронной коммерции и экспорта Turan, посвященный экономическому развитию Азербайджана и продвижению национальных брендов на международных рынках.

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Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
Продукция под брендом Made in Turan поступит на рынок (ФОТО)
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