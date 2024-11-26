Милли Меджлис принял в первом чтении Государственный бюджет Азербайджана на 2025 год

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) завершилось обсуждение законопроекта Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в первом чтении.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании министр финансов Азербайджана Самир Шарифов проинформировал о государственном бюджете на следующий год.

Доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год составили 38 миллиардов 316 миллионов манатов, расходы - 41 миллиард 367,6 миллиона манатов (в том числе централизованные доходы - 37 миллиардов 520,9 миллиона манатов, местные доходы - 795 миллионов 48 тысяч манатов, централизованные расходы - 40 миллиардов 567,265 миллиона манатов, местные расходы - 800,3 миллиона манатов).

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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