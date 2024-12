The Ritz-Carlton Residences, Baku: Торжественное открытие символа роскоши в Баку (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Сегодня Баку стал свидетелем грандиозного события: торжественного открытия The Ritz-Carlton Residences, первого проекта легендарного бренда Ritz-Carlton в Азербайджане. На церемонии собрались ведущие представители PASHA Real Estate и Marriott International, чтобы отметить эту важную веху в развитии столицы.

The Ritz-Carlton Residences, Baku — это не просто жилье, это искусство жить. Этот архитектурный шедевр соединяет в себе изысканную элегантность и современную утонченность, создавая пространство, где каждая деталь подчеркивает уникальный характер дома. Резиденции открывают потрясающие виды на современный городской ландшафт, футуристичный Центр Гейдара Алиева и бескрайние просторы Каспийского моря.

Комплекс включает 79 уникальных резиденций, каждая из которых создана для тех, кто ценит комфорт, приватность и утонченную роскошь. Просторные интерьеры, изысканная отделка и панорамные виды сочетаются с безупречным сервисом Ritz-Carlton. В распоряжении владельцев — современный фитнес-центр, плавательный бассейн и элегантные зоны отдыха, идеально подходящие как для расслабления, так и для встреч с гостями.

Этот выдающийся проект стал результатом уникального партнерства PASHA Real Estate с мировыми лидерами в области дизайна и строительства. Пространства, созданные студией Kristina Zanić Consultants, отражают гармоничное сочетание лучших традиций азербайджанской культуры и современной эстетики. Каждая деталь здесь — от тщательно подобранных материалов до тончайших элементов декора — говорит о стремлении к совершенству, присущем бренду The Ritz-Carlton.

Левент Киразоглу, финансовый директор PASHA Real Estate Group, отметил:

"Мы стремимся привносить в Азербайджан лучшее, что может предложить мировой рынок. The Ritz-Carlton Residences, Baku — это символ этого стремления. Работая в партнерстве с ведущими мировыми компаниями, мы устанавливаем новый стандарт роскошной жизни. Этот проект — не просто коллекция резиденций, это уникальный стиль жизни, определяемый тщательной проработкой деталей и изысканной утонченностью. Начало процесса передачи ключей означает не просто сдачу жилья, но и знакомство владельцев с миром, где исключительный сервис и высокая планка качества является стандартом».

Алисия Кёниг, Вице-президент Marriott International, добавила: «Открытие The Ritz-Carlton Residences, Baku знаменует собой новый захватывающий этап в вековой истории бренда The Ritz-Carlton, основанного легендой гостиничного бизнеса Цезарем Ритцем. Управление The Ritz-Carlton Residences, Baku предоставляет нам уникальную возможность воплотить легендарное внимание к деталям и преданность сервису для владельцев резиденций».

После торжественного открытия PASHA Real Estate начнет передачу ключей владельцам, наполняя жизни новых жителей теплотой и комфортом этого уникального пространства. Комплекс выгодно расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знакового Центра Гейдара Алиева, созданного Захой Хадид, и предоставляет удобный доступ к главным достопримечательностям города: Площади Свободы, Площади фонтанов и Бакинскому железнодорожному вокзалу. А всего в 22 километрах от резиденций находится Международный аэропорт Гейдара Алиева, что делает это место идеальным для тех, кто ценит время и комфорт.

The Ritz-Carlton Residences, Baku — это философия, воплощенная в изысканном пространстве, где каждая деталь продумана до мелочей.

О компании PASHA Real Estate Group:

PASHA Real Estate Group специализируется на инвестициях, развитии, стратегическом управлении и эксплуатации различных типов недвижимости. Деятельность группы охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан и Черногорию. Портфель компании включает роскошные отели, курорты мирового класса, коммерческую недвижимость, торговые центры, премиальные жилые проекты и многофункциональные комплексы. Руководствуясь приверженностью к честности, качеству и удовлетворению потребностей клиентов, PASHA Real Estate Group стремится переопределить стандарты отрасли и повысить ценность своих активов на мировом уровне.