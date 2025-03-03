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Казахстан укрепляет научные связи с Азербайджаном

Экономика Материалы 3 марта 2025 18:27 (UTC +04:00)
Казахстан укрепляет научные связи с Азербайджаном

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ – Соглашение об утверждении совместного списка научных изданий подписано между министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Высшей аттестационной комиссией при Президенте Азербайджанской Республики.

Как передает Trend, об этом сообщили в правительстве Казахстана

В правительстве отметили, что согласно документу, ученые двух стран получат уникальную возможность публиковаться в объединенных научных журналах, а также изданиях обеих республик, тем самым расширяя горизонты для научных публикаций и обмена знаниями.

«В перспективе мы также хотим расширить сотрудничество в области экспертизы научных грантов, научных проектов, так как научное сообщество небольшое и очень важно иметь диверсифицированные различные точки мнения и экспертизу», - сказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Также планируется подписать ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между ведущими университетами Казахстана и Азербайджана.

Отметим, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов находится с официальным визитом в Баку.

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