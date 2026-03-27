Kazakhstan hosts Eurasian Intergovernmental Council meeting in Shymkent

ASTANA, Kazakhstan, March 27. Kazakhstan is currently hosting an expanded-format meeting of the Eurasian Intergovernmental Council in Shymkent, chaired by Prime Minister Olzhas Bektenov, Trend reports via the press service of the Kazakh Government.
The meeting convenes high-level delegations, including Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, Belarusian Prime Minister Alexander Turchin, Kyrgyzstan’s Chairman of the Cabinet of Ministers Adylbek Kasymaliev, Armenian Deputy Prime Minister Mher Grigoryan, and Bakytzhan Sagintayev, Chairman of the Board of the Eurasian Economic Commission.
Additionally, representatives from observer states are participating, including Uzbek Prime Minister Abdulla Aripov, Cuban Deputy Prime Minister Oscar Pérez-Oliva Fraga, and Ali Akbar Joukar, Ambassador of Iran to Kazakhstan.
The meeting will focus on key issues related to economic cooperation within the Eurasian region.