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Iran releases currency exchange rates for July 22

Economy News 22 July 2026 12:38 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 22
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 22. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 22.

According to the CBI's announced rates, the value of 45 currencies went up, while 1 currencies fell compared to July 21.

The official rate for $1 is 1,398,988 rials, while one euro is valued at 1,595,855 rials. On July 21, the euro was priced at 1,580,165 rials.

Currency

Rial on July 22

Rial on July 21

1 US dollar

USD

1,398,988

1,384,657

1 British pound

GBP

1,870,783

1,858,151

1 Swiss franc

CHF

1,722,254

1,708,825

1 Swedish króna

SEK

144,316

142,922

1 Norwegian krone

NOK

145,303

143,118

1 Danish krone

DKK

213,480

211,370

1 Indian rupee

INR

14,529

14,355

1 UAE Dirham

AED

380,936

377,034

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,518,965

4,477,336

100 Pakistani rupees

PKR

503,500

498,344

100 Japanese yen

JPY

858,156

851,743

1 Hong Kong dollar

HKD

178,400

176,597

1 Omani rial

OMR

3,635,903

3,599,335

1 Canadian dollar

CAD

992,304

984,841

1 New Zealand dollar

NZD

815,781

809,485

1 South African rand

ZAR

84,990

83,852

1 Turkish lira

TRY

29,640

29,347

1 Russian ruble

RUB

17,809

17,680

1 Qatari riyal

QAR

384,337

380,400

100 Iraqi dinars

IQD

106,754

105,671

1 Syrian pound

SYP

11,467

11,345

1 Australian dollar

AUD

980,348

969,675

1 Saudi riyal

SAR

373,063

369,242

1 Bahraini dinar

BHD

3,720,713

3,682,598

1 Singapore dollar

SGD

1,083,034

1,072,245

100 Bangladeshi takas

BDT

1,134,269

1,122,359

10 Sri Lankan rupees

LKR

41,591

41,188

1 Myanmar kyat

MMK

666

659

100 Nepalese rupees

NPR

907,629

896,770

1 Libyan dinar

LYD

218,232

216,185

1 Chinese yuan

CNY

206,622

204,526

100 Thai baht

THB

4,150,750

4,114,374

1 Malaysian ringgit

MYR

342,145

338,362

1,000 South Korean won

KRW

945,048

936,514

1 Jordanian dinar

JOD

1,973,185

1,952,972

1 euro

EUR

1,595,855

1,580,165

100 Kazakh tenge

KZT

298,303

294,459

1 Georgian lari

GEL

533,620

527,819

1,000 Indonesian rupiah

IDR

78,086

77,223

1 Afghan afghani

AFN

20,935

20,997

1 Belarusian ruble

BYN

483,076

479,037

1 Azerbaijani manat

AZN

822,934

814,504

100 Philippine pesos

PHP

2,265,429

2,244,952

1 Tajik somoni

TJS

151,391

149,731

1 Turkmen manat

TMT

398,990

394,605

Venezuelan bolívar

VES

1,909

1,889

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,723,857 rials and $1 costs 1,511,200.

On the black market, $1 is worth about 1.91-1.94 million rials, while one euro is worth 2,18-2,21 million rials.

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