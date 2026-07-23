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Iran releases currency exchange rates for July 23

Economy News 23 July 2026 09:38 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 23
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 23. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 23.

According to the CBI's announced rates, the value of 45 currencies went up, while 1 currencies fell compared to July 22.

The official rate for $1 is 1,404,259 rials, while one euro is valued at 1,602,711 rials. On July 22, the euro was priced at 1,595,855 rials.

Currency

Rial on July 23

Rial on July 22

1 US dollar

USD

1,404,259

1,398,988

1 British pound

GBP

1,878,323

1,870,783

1 Swiss franc

CHF

1,726,250

1,722,254

1 Swedish króna

SEK

144,956

144,316

1 Norwegian krone

NOK

146,240

145,303

1 Danish krone

DKK

214,386

213,480

1 Indian rupee

INR

14,552

14,529

1 UAE Dirham

AED

382,371

380,936

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,529,637

4,518,965

100 Pakistani rupees

PKR

505,454

503,500

100 Japanese yen

JPY

861,064

858,156

1 Hong Kong dollar

HKD

179,094

178,400

1 Omani rial

OMR

3,648,527

3,635,903

1 Canadian dollar

CAD

996,946

992,304

1 New Zealand dollar

NZD

817,409

815,781

1 South African rand

ZAR

85,671

84,990

1 Turkish lira

TRY

29,740

29,640

1 Russian ruble

RUB

17,894

17,809

1 Qatari riyal

QAR

385,785

384,337

100 Iraqi dinars

IQD

107,180

106,754

1 Syrian pound

SYP

11,506

11,467

1 Australian dollar

AUD

982,966

980,348

1 Saudi riyal

SAR

374,469

373,063

1 Bahraini dinar

BHD

3,734,731

3,720,713

1 Singapore dollar

SGD

1,087,942

1,083,034

100 Bangladeshi takas

BDT

1,137,836

1,134,269

10 Sri Lankan rupees

LKR

41,752

41,591

1 Myanmar kyat

MMK

669

666

100 Nepalese rupees

NPR

909,062

907,629

1 Libyan dinar

LYD

218,859

218,232

1 Chinese yuan

CNY

207,421

206,622

100 Thai baht

THB

4,159,629

4,150,750

1 Malaysian ringgit

MYR

343,599

342,145

1,000 South Korean won

KRW

950,951

945,048

1 Jordanian dinar

JOD

1,980,619

1,973,185

1 euro

EUR

1,602,711

1,595,855

100 Kazakh tenge

KZT

300,380

298,303

1 Georgian lari

GEL

535,623

533,620

1,000 Indonesian rupiah

IDR

78,431

78,086

1 Afghan afghani

AFN

21,006

20,935

1 Belarusian ruble

BYN

488,268

483,076

1 Azerbaijani manat

AZN

826,006

822,934

100 Philippine pesos

PHP

2,273,318

2,265,429

1 Tajik somoni

TJS

151,979

151,391

1 Turkmen manat

TMT

401,570

398,990

Venezuelan bolívar

VES

1,907

1,909

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,727,596 rials and $1 costs 1,513,681.

On the black market, $1 is worth about 1.91-1.94 million rials, while one euro is worth 2,18-2,21 million rials.

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