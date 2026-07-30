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Iran releases currency exchange rates for July 30

Business News 30 July 2026 10:16 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 30
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 30. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 30.

According to the CBI's announced rates, the value of 44 currencies went up, while 2 currencies fell compared to July 29.

The official rate for $1 is 1,465,690 rials, while one euro is valued at 1,668,377 rials. On July 29, the euro was priced at 1,657,283 rials.

Currency

Rial on July 30

Rial on July 29

1 US dollar

USD

1,465,690

1,453,690

1 British pound

GBP

1,947,427

1,934,609

1 Swiss franc

CHF

1,787,432

1,779,092

1 Swedish króna

SEK

150,720

150,164

1 Norwegian krone

NOK

151,772

150,031

1 Danish krone

DKK

223,173

221,706

1 Indian rupee

INR

15,305

15,212

1 UAE Dirham

AED

399,099

395,831

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,717,216

4,682,335

100 Pakistani rupees

PKR

527,814

523,400

100 Japanese yen

JPY

894,428

888,211

1 Hong Kong dollar

HKD

186,877

185,405

1 Omani rial

OMR

3,808,171

3,777,564

1 Canadian dollar

CAD

1,040,352

1,031,482

1 New Zealand dollar

NZD

845,402

842,548

1 South African rand

ZAR

87,335

87,305

1 Turkish lira

TRY

30,923

30,681

1 Russian ruble

RUB

18,470

18,472

1 Qatari riyal

QAR

402,662

399,365

100 Iraqi dinars

IQD

111,873

110,952

1 Syrian pound

SYP

12,014

11,911

1 Australian dollar

AUD

1,015,587

1,015,077

1 Saudi riyal

SAR

390,851

387,651

1 Bahraini dinar

BHD

3,898,112

3,866,197

1 Singapore dollar

SGD

1,133,570

1,125,707

100 Bangladeshi takas

BDT

1,187,212

1,177,507

10 Sri Lankan rupees

LKR

43,664

43,261

1 Myanmar kyat

MMK

698

692

100 Nepalese rupees

NPR

956,091

950,288

1 Libyan dinar

LYD

228,653

226,600

1 Chinese yuan

CNY

216,484

214,777

100 Thai baht

THB

4,364,886

4,344,052

1 Malaysian ringgit

MYR

358,414

355,242

1,000 South Korean won

KRW

1,012,870

1,000,135

1 Jordanian dinar

JOD

2,067,264

2,050,339

1 euro

EUR

1,668,377

1,657,283

100 Kazakh tenge

KZT

307,722

304,816

1 Georgian lari

GEL

559,308

554,855

1,000 Indonesian rupiah

IDR

81,109

80,374

1 Afghan afghani

AFN

22,350

21,889

1 Belarusian ruble

BYN

505,428

508,106

1 Azerbaijani manat

AZN

862,172

855,112

100 Philippine pesos

PHP

2,386,002

2,364,710

1 Tajik somoni

TJS

158,772

157,607

1 Turkmen manat

TMT

418,955

415,342

Venezuelan bolívar

VES

1,973

1,960

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,739,139 rials and $1 costs 1,527,855.

On the black market, $1 is worth about 1,93-1,96 million rials, while one euro is worth 2,20-2,23 million rials.

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