Завершена реконструкция автомобильной дороги в Шамахинском районе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Реконструирована автомобильная дорога особого значения Шахрияр-Келехана в Шамахинском районе Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 сентября 2020 года, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (122 км), для реконструкции участка Шахрияр - Келехана, соединяющей 2 населенных пункта с численностью населения три тысячи человек, из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана были выделены 3,5 миллиона манатов.

"В соответствии с проектом строительства автомобильной дороги Шахрияр–Келехана, соединяющей два населенных пункта с населением более трех тысяч человек, она была капитально реконструирована и улучшена в соответствии с IV категорией", - говорится в сообщении.

В рамках проекта на начальном этапе были проведены работы по демонтажу существующего покрытия, удалению деформированных частей дорожного полотна и грунта, а также укладке щебня и нового дорожного покрытия. Затем были проведены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия толщиной 12 сантиметров.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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