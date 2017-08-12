На границе Азербайджана и Грузии скопилась небольшая очередь

12 августа 2017 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На КПП на азербайджано-грузинской границе образовалась небольшая очередь, говорится в сообщении пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, распространенном в субботу.

Очередь образовалась на КПП "Сыныг Керпю" Товузского таможенного управления с утра 12 августа, говорится в сообщении.

Возникновение очереди при прохождении азербайджано-грузинской границы обусловлено возросшим числом транспортных средств и пассажиров в связи с наступлением выходных.

"Соответствующие структуры ГТК в настоящее время работают в усиленном режиме, принимают меры для регулирования прохождения границы. В ближайшие несколько часов очередь будет полностью устранена", - говорится в сообщении.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
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