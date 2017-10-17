Азербайджанский PASHA Bank огласил планы по расширению

БАКУ /Trend/ - В ближайшие три года PASHA Bank не планирует открывать новые филиалы за рубежом, сказал во вторник журналистам председатель правления банка Талех Кязымов.

По его словам, летом банк утвердил новый бизнес-план на следующие три года, и он предусматривает расширение деятельности только в трех странах, где банк уже присутствует - Азербайджане, Грузии и Турции.

Что касается возможности поглощения других банков, то по словам Кязымова, эта тема не входит в сферу интереса банка.

«В ближайшее время нашим приоритетом будет институциональное усиление банка», - добавил он.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Азад Гасанли)