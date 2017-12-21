Официальный курс маната к мировым валютам на 21 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 декабря установлен на уровне 1,7001 и 2,0176 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов 21.12.2017 1 доллар США 1 USD 1.7001 1 евро 1 EUR 2.0176 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3032 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0957 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8457 1 бразильский реал 1 BRL 0.5158 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1334 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1573 1 чешская крона 1 CZK 0.0785 1 чилийский песо 1 CLP 0.274 1 китайский юань 1 CNY 0.2587 1 датская крона 1 DKK 0.271 1 грузинский лари 1 GEL 0.6694 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2172 1 индийская рупия 1 INR 0.0265 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2718 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0125 100 иранских риалов 100 IRR 0.0042 1 шведская крона 1 SEK 0.2024 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7241 1 израильский шекель 1 ILS 0.4866 1 канадский доллар 1 CAD 1.3255 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6283 1 казахский тенге 1 KZT 0.0051 1 киргизский сом 1 KGS 0.0244 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1123 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4169 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0884 1 молдавская лея 1 MDL 0.099 1 египетский фунт 1 EGP 0.0952 1 норвежская крона 1 NOK 0.202 100 узбекских сомов 100 UZS 0.021 1 польский злотый 1 PLN 0.4799 1 российский рубль 1 RUB 0.0289 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2642 1 саудовский риал 1 SAR 0.4534 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4059 1 турецкая лира 1 TRY 0.4446 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0567 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1928 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.061 100 японских иен 100 JPY 1.4993 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1913 Золото (1 унция) 1 XAU 2155.1063 Серебро (1 унция) 1 XAG 27.5784 Платина (1 унция) 1 XPT 1561.1168 Палладий (1 унция) 1 XPD 1750.1169

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