Текущая ситуация на валютном рынке стабильна - Нацбанк Казахстана

БАКУ /Trend/ - Текущая ситуация на валютном рынке стабильна, сказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев в ходе брифинга для СМИ, посвященного презентации законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» в Астане.

Акишев отметил, что в настоящее время формирование курса тенге происходит на рыночных условиях под воздействием спроса и предложения на иностранную валюту.

Как сказал глава финрегулятора, в декабре курс тенге демонстрирует незначительные колебания в диапазоне 332,75 - 335,68 тенге за доллар США. С начала года по 21 декабря курс тенге практически не изменился (ослабление на 0,3 процента).

«В условиях режима свободно плавающего обменного курса на курсовые показатели тенге оказывают влияние внутренние и внешние факторы. К внешним факторам прежде всего относятся мировые цены на нефть и ситуация в странах – основных торговых партнерах Казахстана. А к внутренним факторам относятся девальвационные ожидания, изменение внутренних ставок, темпы дедолларизации сбережений», - сказал Акишев.

Акишев отметил, что динамика курса тенге в 2018 году будет зависеть от изменения фундаментальных факторов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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