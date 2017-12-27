Азербайджанский Demirbank объявлен банкротом

БАКУ /Trend/ - Решением Бакинского апелляционного суда сегодня Demirbank официально признан банкротом, говорится в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), распространенном в среду.

Кроме того, отмечается, что фонд назначен ликвидатором Demirbank.

Лицензия Demirbank отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

DemirBank является членом Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF), соответственно вклады населения в данном банке буду возвращены Фондом.

Решением Палаты назначен временный администратор в банке. Палата также обратилась в суд в связи с началом процесса банкротства.

Официальный курс на 26 декабря составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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