Инвестпроекты на миллионы долларов реализовали в западной области Казахстана

2 января 2018 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Атыраусской области Казахстана 2017 году реализовано пять инвестиционных проектов стоимостью в 5 миллиардов тенге (15 миллионов долларов).

«Основными проектами, реализованными в регионе, стало создание предприятия по производству металлоконструкций с использованием роботосварки в ТОО «Жигермунайсервис», мультипроизводственного комплекса ТОО «Теплый дом Атырау». А также расширение производства сварочного оборудования ТОО «FinWeldAzia», создание рыбоводного садкового хозяйства и макаронного цеха ТОО «Карат»», - сообщила руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Акбобек Шаргабаева, передает Kazinform.

На новых и расширенных производствах было создано 344 рабочих места.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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