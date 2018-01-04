Узбекистан намерен открыть новые рейсы в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» выступила с предложением открыть новые авиарейсы, соединяющие города Самарканд и Бухара со столицей Таджикистана – Душанбе, сообщают в четверг таджикские СМИ.
По словам источника в правительстве Таджикистана, это предложение изучается и в ближайшее время по данному вопросу будет принято решение.
В середине апреля прошлого года Узбекистан возобновил прерванный в 1992 году авиарейс Ташкент-Душанбе-Ташкент.
НАК «Узбекистон хаво йуллари» выполняет полеты в столицу Таджикистана раз в неделю, по вторникам на самолетах А320.
(Автор: Нигяр Гулиева)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.