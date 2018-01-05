В 2017 г. SOFAZ продал банкам свыше $3,5 млрд

5 января 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в декабре 2017 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 584,8 миллиона долларов, сообщает фонд в пятницу.

За 2017 год SOFAZ реализовал на валютных аукционах свыше 3,7 миллиарда долларов. Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 4,92 миллиарда долларов.

Продажа валюты осуществлялась в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые были предусмотрены на 2017 год в размере 6,1 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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