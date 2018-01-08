В Узбекистане объявлены налоговые каникулы

8 января 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Налоговый кодекс Узбекистана внесены изменения, предусматривающие отсрочку уплаты налогов и других обязательных платежей.

В соответствии с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием налогового администрирования», в Узбекистане впервые появилось понятие налоговых каникул, которые предоставляются добросовестным налогоплательщикам, столкнувшимся с временными финансовыми затруднениями, – на срок до двадцати четырех месяцев с момента принятия соответствующего решения.

К добросовестным налогоплательщикам относятся налогоплательщики, которые в течение последних двух лет своевременно и в полном объеме исполняли налоговые обязательства. При этом отсрочка уплаты налоговой задолженности может производиться в отношении всей или части налоговой задолженности.

Данное послабление также распространяются на плательщиков единого налогового платежа сроком до одного года с момента государственной регистрации.

Налоговые каникулы предоставляются правительством Узбекистана или уполномоченным им органом и не распространяются на уплату таможенных платежей и государственной пошлины.

Ранее, в соответствии с законом, фискальная нагрузка на граждан Узбекистана была снижена посредством сокращения количества налогов и обязательных платежей.

Закон вступил в силу с 1 января 2018 года.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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