Крупнейшие компании Казахстана могут выйти на IPO в первой половине 2018 г.

БАКУ /Trend/ - Управляющий директор АО «Самрук-Казына» Нурлан Рахметов озвучил сроки проведения IPO (первичное размещение акций) компаниями «Казахтелеком», «Казатампром» и Air Astana.

«Особое внимание уделяется приватизации семи крупнейших национальных компаний, три из которых уже ведут подготовку к возможным сделкам IPO. В частности, фонд рассматривает возможность размещения акций "Казахтелекома" до конца первой половины 2018 года, также планируется завершить подготовку к IPO "Казатомпрома" и Air Astana к четвертому кварталу 2018-го», - сообщил на состоявшемся во вторник заседании правительства Рахметов.

Управляющий директор подчеркнул, что для более точных сроков необходимо больше информации по финансовому состоянию компаний и мировых цен на сырье.

«В отношении компаний "КазМунайГаз", "Самрук-Энерго", "Казпочта" и "Қазақстан темiр жолы" ведется работа по определению ключевых параметров возможных IPO, которые планируется провести в 2019-2020 годах», - сказал Рахметов.

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов ранее сообщал, что в 2018 году будет подготовлена площадка для участия в IPO Международного финансового центра «Астана».

Ранее сообщалось, что не менее 25 процентов акций крупнейших национальных компаний Казахстана будут приватизированы в рамках планируемой программы IPO

В действующую программу приватизации, которая началась в 2014 году и продлится до 2020 года, включены 783 компании, как крупных, так и мелких.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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