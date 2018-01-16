SWIFT и национальные депозитарии будут продвигать блокчейн в посттрейдинге

16 января 2018 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) и центральные депозитарии семи стран будут совместно изучать возможность применения технологии блокчейн в посттрейдинге, говорится в сообщении SWIFT, распространенном во вторник.

Это предусмотрено меморандумом, которые подписали SWIFT и Abu Dhabi Securities Exchange (ОАЭ), Caja de Valores (Аргентина), Depósito Central de Valores (Чили), Nasdaq Market Technology AB, Национальный расчетный депозитарий России, SIX Securities Services (Швейцария) и Strate Ltd (Южная Африка).

Ожидается, что к меморандуму присоединятся и депозитарии других стран.

“В настоящее время обслуживание ценных бумаг, в особенности в сферах, требующих ведения многосторонних коммуникаций, включает слишком сложные и многоступенчатые процессы, которые влекут значительные расходы”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках меморандума определены требования к технологии е-голосования, основанной на блокчейн и использующей принципы и стандарты обмена сообщениями ISO 20022.

Меморандум также предусматривает, что стороны приложат совместные усилия для развития в рамках исследования и развития таких технологий, как “умные контракты” [компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн], учет и хранение перспективных цифровых активов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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