Литва заинтересована в расширении торговых связей с Азербайджаном - министр (Эксклюзив)

26 января 2018 08:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Литва и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения взаимного товарооборота, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

“Мы должны признать, что потенциал коммерческого сотрудничества между Азербайджаном и Литвой по-прежнему имеет много возможностей для расширения”, - сказал министр.

По данным Департамента статистики Литвы, отметил Синкявичюс, в январе-октябре 2017 года Азербайджан занял 58 место среди 204 торговых партнеров страны. По объему экспорта Азербайджан занял 48 место, а по объему импорта - 84 место. “Тем не менее, в январе-ноябре 2017 года наблюдалось определенное увеличение торговли между двумя странами”, - добавил министр.

Синкявичюс подчеркнул, что Литва заинтересована в том, чтобы иметь более продуктивные торговые связи с Азербайджаном, и особенно заинтересована в повышении взаимного товарооборота.

По мнению министра, торговые отношения между Литвой и Азербайджаном не являются интенсивными ни с точки зрения торговли товарами, ни по предоставлению услуг, хотя Литва может предложить широкий спектр высококачественных продуктов и услуг.

“Учитывая сложившиеся отношения и заинтересованность в сотрудничестве, существующие между нашими странами, я хотел бы выразить свою готовность к дальнейшему укреплению устойчивого и конструктивного сотрудничества между Азербайджаном и Литвой”, - сказал министр.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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