Китай стал поставщиком новых сортов агрокультур в страны вдоль "Пояса и пути"

Пользуясь преимуществами биотехнологий и другими достижениями в сфере сельского хозяйства, провинция Шаньдун на востоке Китая стала поставщиком новых сортов хлопчатника, тутового дерева, картофеля и других видов культурных растений в страны вдоль "Пояса и пути", сообщает агентство Синьхуа.

Шаньдун занимает лидирующую позицию в Китае по объему производства овощей, фруктов, мяса и продуктов водного промысла. В этом году провинция планирует поставить в страны Центральной Азии новые сорта хлопчатника, сообщил Чжу Цинцзюнь, заместитель руководителя отдела международного сотрудничества Академии сельскохозяйственных наук провинции.

По его словам, в таких странах Центральной Азии, как Узбекистан и Туркменистан, широко развито выращивание хлопчатника и тутовника. Тем не менее, провинция Шаньдун обладает сильным научно-исследовательским потенциалом в разведении сельскохозяйственных культур.

"Считаю, что вполне реально передать этим странам наши технологии", - отметил он.

К примеру, солевыносливый засухоустойчивый тутовник, выращенный сотрудниками провинциальной Академии сельскохозяйственных наук, очень хорошо подходит для выращивания в климатических условиях Центральной Азии.

В настоящее время в Центральной Азии, особенно в Таджикистане, большим спросом пользуются саженцы тутовника и яйца бабочки шелкопряда из Шаньдуна, сообщил Ли Цилянь, представитель местной компании "Гуантун".

В июне прошлого года в городе Цзинань, провинциальном административном центре, состоялся форум по агротехническому сотрудничеству между провинцией Шаньдун и пятью странами Центральной Азии. Стороны договорились об усилении сотрудничества в трансфере технологий и налаживании взаимодействия между вузами, научно-исследовательскими организациями и предприятиями.

Провинция Шаньдун заинтересована в установлении долгосрочного научно-технического сотрудничества с пятью странами Центральной Азии, сообщил заместитель руководителя провинциального научно-технического управления Пань Цзюнь.

"В Шаньдуне выпускают различные виды сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственное сотрудничество между провинцией и странами Центральной Азии отличается большой взаимодополняемостью", - рассказал он.

Провинция обладает преимуществами высокого уровня механизации сельскохозяйственного производства, глубокой обработки продукции, освоения соответствующих технологий, подчеркнул чиновник.

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