В Туркменистане утверждены лимиты водопользования

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утверждены лимитированные объёмы водопользования потребителями в областях и районах в 2018 году, говорится в обнародованном распоряжении президента Туркменистана.

Документ подписан в целях бережного и рационального использования водных ресурсов страны в соответствии с Кодексом Туркменистана «О воде».

Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

Тема рационального водопользования в Центральной Азии одна из актуальных.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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