В Туркменистане утверждены лимиты водопользования

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утверждены лимитированные объёмы водопользования потребителями в областях и районах в 2018 году, говорится в обнародованном распоряжении президента Туркменистана.
Документ подписан в целях бережного и рационального использования водных ресурсов страны в соответствии с Кодексом Туркменистана «О воде».
Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.
Тема рационального водопользования в Центральной Азии одна из актуальных.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)
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