В Азербайджане может быть изменен порядок распределения активов банков-банкротов

30 января 2018 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет кредиторов Bank Standard, находящего в процессе ликвидации, требует изменения порядка распределения активов банков-банкротов.

Это предусматривается в проекте изменений в закон "О банках", подготовленный комитетом и который планируется направить в правительство для рассмотрения.

Согласно проекту, при распределении активов обанкротившегося банка первыми в очереди должны стоять физические лица, являющиеся клиентами банка. При этом в проекте отмечено, что в случае принятия изменений, они должны вступить в силу с первого марта 2016 года.

Отметим, что в настоящее время распределение активов обанкротившегося банка происходит в следующем порядке:

1. Требования Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF);

2. Расходы ликвидатора и временного администратора в связи с процессом ликвидации банка;

3. Требования работников банка, в связи с телесными повреждениями и случаями смерти на рабочем месте;

4. Требования текущих и бывших работников банка в связи с выплатой заработной платы и прочих выплат;

5. Обязательства банка перед временным администратором, связанные с управлением и финансовым оздоровлением;

6. Обязательные выплаты в государственный бюджет в виде налогов и социальных отчислений;

7. Требования необеспеченных кредиторов;

Оставшиеся активы распределяются между акционерами банка, согласно долевому распределению.

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк был объявлен банкротом. За этот период вкладчикам выплатили более 430 миллионов манатов компенсаций.

Bank Standard был основан в 1995 году. Он был одним из самых крупных частных коммерческих банков Азербайджана и входил в число лидеров рынка по объемам депозитов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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