Азербайджан и ЕС расширят сотрудничество в сфере транспорта (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) и Азербайджан намерены интенсифицировать, расширять и углублять сотрудничество в сфере транспорта, сказал на пресс-конференции в Баку во вторник генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.
По его словам, стороны согласовали создание специальной рабочей группы, которая будет вести структурный диалог и обсуждения по развитию сотрудничества в различных видах транспорта.
"До этого я посещал Азербайджан в ноябре 2011 года и отчетливо вижу, какое развитие прошла страна за это время, в том числе в сфере транспорта. Во время прошлого визита правительство с энтузиазмом проводило реализацию ряда проектов. Сейчас завершен важный проект Баку-Тбилиси-Карс, на стадии завершения первая фаза Бакинского международного морского торгового порта", - сказал Хололей.
Он также рассказал о встречах, которые провел в ходе своего визита.
"Я провел очень интересные и плодотворные переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также встречался с главой "Каспара" (ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство") Рауфом Велиевым, с которым обсудил транспортные вызовы и возможности на Каспии, посетил новый терминал бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев и грузовой терминал авиакомпании Silk Way, которая сумела войти в 20-ку крупнейших авиаперевозчиков, встречался с главой "Азербайджанских железных дорог", министрами экономики и иностранных дел. Мне очень понравились взгляды министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде на цифровизацию транспортного сектора, и он намерен проводить соответствующие реформы", - сказал Хололей.
Он отметил, что ЕС и Азербайджан намерены интенсифицировать, расширять и углублять сотрудничество в сфере транспорта.
"Мы согласились продолжать структурный диалог и обсуждать развитие сотрудничества по различным видам транспорта путем создания рабочей группы", - сказал Хололей.
Он добавил, что правительство Азербайджана заинтересовано в том, чтобы перенимать у ЕС лучшие нормы и практики в сфере транспорта, поскольку ЕС является главным торговым партнером и инвестором страны.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)