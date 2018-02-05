Официальный курс маната к мировым валютам на 5 февраля (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,1180 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов 05.02.18 1 доллар США 1 USD 1,7001 1 евро 1 EUR 2,118 1 австралийский доллар 1 AUD 1,3478 1 аргентинский песо 1 ARS 0,0873 100 белорусских рублей 100 BYR 0,8603 1 бразильский реал 1 BRL 0,5281 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,1413 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,156 1 чешская крона 1 CZK 0,0839 1 чилийский песо 1 CLP 0,282 1 китайский юань 1 CNY 0,2699 1 датская крона 1 DKK 0,2846 1 грузинский лари 1 GEL 0,6918 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2173 1 индийская рупия 1 INR 0,0265 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,3999 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0126 100 иранских риалов 100 IRR 0,0038 1 шведская крона 1 SEK 0,2151 1 швейцарский франк 1 CHF 1,8268 1 израильский шекель 1 ILS 0,4928 1 канадский доллар 1 CAD 1,3692 1 кувейтский динар 1 KWD 5,6741 1 казахский тенге 1 KZT 0,0053 1 киргизский сом 1 KGS 0,0248 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1127 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,4363 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0914 1 молдавский лей 1 MDL 0,1009 1 египетский фунт 1 EGP 0,0964 1 норвежская крона 1 NOK 0,2195 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0208 1 польский злотый 1 PLN 0,5081 1 российский рубль 1 RUB 0,0301 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2908 1 саудовский риал 1 SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,4783 1 турецкая лира 1 TRY 0,4506 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,058 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1927 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,4857 1 украинская гривна 1 UAH 0,0611 100 японских иен 100 JPY 1,5455 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,2412 Золото (1 унция) 1 XAU 2261,8385 Серебро (1 унция) 1 XAG 28,3839 Платина (1 унция) 1 XPT 1681,2459 Палладий (1 унция) 1 XPD 1766,9309

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