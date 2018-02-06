Богатейшие люди мира потеряли $114 миллиардов за день

6 февраля 2018 10:27 (UTC+04:00)

Резкое падение американских фондовых рынков в понедельник привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов своих активов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Блумберг, передает РИА Новости.

Основные фондовые индексы США в понедельник рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год.

Согласно данным агентства, сильнее всего за этот день уменьшилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — он потерял 5,1 миллиарда долларов. Второе место по объему падения заняло состояние основателя Facebook Inc Марка Цукерберга — оно сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь — они составили 3,3 миллиарда долларов.

За ними следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 миллиарда долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник 2,25 миллиарда долларов.

В целом же, по версии Блумберга, первая пятерка миллиардеров не изменилась: на первой строчке размещается Безос с состоянием 116 миллиардов долларов, на второй — Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов, третье место в списке занимает Баффет с 85 миллиардами долларов. На четвертой строчке оказался Цукерберг, состояние которого оценивается в 74,7 миллиарда долларов. Замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием в 74 миллиарда долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Тиллерсон не исключил контактов Пенса с представителями КНДР в ходе визита в Южную Корею
США 01:53
Генерал Пентагона прибыл с инспекцией в Финляндию
США 5 февраля 22:11
США сокращают численность войск в Ираке
США 5 февраля 12:22
Заместитель помощника госсекретаря США прибыл к Кыргызстан
Кыргызстан 5 февраля 09:15
Япония поддержала новую ядерную доктрину США
Другие страны 5 февраля 06:13
Число пострадавших при столкновении поездов в США возросло до 70 (ОБНОВЛЕНО)
США 4 февраля 18:48
Роухани обвинил США в "бессовестном" лицемерии
Политика 4 февраля 15:08
Гильермо дель Торо получил главную премию Гильдии режиссеров США
США 4 февраля 14:18
Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению - Зариф
Политика 3 февраля 22:59
Госдеп поддержал протесты в Иране против ношения хиджабов
США 3 февраля 02:47
США ввели санкции против шести лиц и семи компаний, связанных с "Хезболлах"
США 2 февраля 23:53
Самолет совершил 15-часовой перелет на топливе из семян горчицы
В мире 2 февраля 18:58
США вводят ограничения на экспорт вооружений в Южный Судан
США 2 февраля 18:43
Иран поставил в США первую за последние 25 лет партию черной икры
Экономика 2 февраля 17:41
Интеграция азербайджанской и американской молодежи является одной из важнейших задач - посол
Общество 2 февраля 15:21
США осуждают все террористические атаки против Турции – Пентагон
Турция 2 февраля 01:48
Замгоссекретаря США Шеннон уходит в отставку - СМИ
США 1 февраля 18:29
США установили рекорд по добыче нефти
США 1 февраля 13:06