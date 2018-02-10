Чехия приглашает азербайджанские компании инвестировать в ряд промышленных сфер (Эксклюзив)

10 февраля 2018 08:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чехия приглашает азербайджанские компании инвестировать в сферы нефтехимической, электротехнической и механической промышленности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр промышленности и торговли Чехии Томаш Гюнер.

"Сегодня очень удобное время для инвестирования в Чехию. Наша экономика неуклонно растет с 2015 года, что создает множество возможностей зарубежным инвесторам вкладывать свои средства, как в существующие предприятия, так и в стартапы. Правительство Чехии также предлагает зарубежным инвесторам помощь посредством агентства по поощрению бизнеса и инвестиций CzechInvest", - сказал министр.

Как отметил министр, Азербайджан богат природными ресурсами, что является одной из причин большого интереса со стороны зарубежных инвесторов, в том числе и чешских компаний. "Они уже инвестируют в Азербайджан, и в сотрудничестве с Чешским экспортным банком вовлечены в крупные проекты. С 2005 по 2015 годов чешские банки поддержали экспортные операции в Азербайджан на два миллиардов долларов. В целом, чешские компании являются одними из крупнейших зарубежных инвесторов в Азербайджане. В настоящее время в стране действуют 19 компаний с чешским капиталом", - отметил Гюнер.

С другой стороны, продолжил министр, азербайджанские инвестиции в экономику Чехии достаточно малы и составляют около двух процентов от всех инвестиций в Чехию. В основном, эти инвестиции были направлены в недвижимость и отели.

"Наше нынешнее экономическое сотрудничество в большей степени основано на торговле нефтью. Тем не менее, существуют большие возможности для развития экономических связей в других сферах, чей потенциал еще полностью не реализован", - сказал Гюнер.

По мнению министра, сферы, которые правительство Азербайджана развивает для диверсификации экономики и поддержки ненефтяного сектора, могут стать хорошей возможностью для чешских компаний с точки зрения участия в реализации соответствующих проектов.

"В числе таких сфер - сельское хозяйство, химическая и обрабатывающая промышленности, инженеринг, ИКТ, а также сектор услуг, в особенности в сферах транспорта, логистики и туризма. То же самое относится к как действующим, так и новым проектам по модернизации транспортной инфраструктуры, например, реконструкции дорожной и железнодорожной сетей. Чешские компании также могут стать поставщиками технологий в сферы фармацевтики, электроинженеринг, потребительской промышленности и окружающей среды", - сказал министр.

Гюнер также отметил большой потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии. "Технологии чешских компаний могут быть использованы в сфере гидро- и ветроэнергетики, а также для улучшения эффективности энергетической промышленности", - подчеркнул министр.

Совместное сотрудничество на региональном уровне, продолжи министр, также создает возможности для азербайджанских инвестиционных проектов. Гюнер считает, что, учитывая огромный экономический потенциал Азербайджана, чешские компании также могут быть заинтересованы в создании совместных предприятий.

"В то же время, в качестве подрядчиков чешские компании успешно вовлечены в ряд проектов в Азербайджане, на общую сумму в 16 миллиардов долларов. Недавним примером является подписание меморандума между компанией Tatra Trucks и Гянджинским автомобильным заводом. Согласно компании Tatra производство в Азербайджане начнется в 2018 году", - сказал министр.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в 2017 году составил 664,5 миллиона долларов, что вдвое превышает показатель 2016 года в 316,3 миллиона долларов. Экспорт Азербайджана в Чехию в прошлом году составил 556,86 миллиона долларов [рост за год в 2,6 раза].

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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