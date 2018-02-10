На сколько увеличатся пенсии в Азербайджане в результате индексации страховой части? (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Размер трудовой пенсии в Азербайджане в результате индексации их страховой части увеличится на 5,7 процента, сказал в субботу на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

По его словам, в результате этого повышения с первого января 2018 года среднемесячный размер пенсий в Азербайджане составит 220,23 маната.

"Два дня назад мы получили данные от Государственного статистического комитета по темпам роста среднемесячной заработной платы в 2017 году. Эти данные первичные, так как полные отчеты будут готовы через месяц. На сегодня средний размер месячной трудовой пенсии составляет 233,68 маната. В результате индексации размер трудовой пенсии составит 247 манатов. Средний размер ежемесячной пенсии по инвалидности увеличится со 175 до 185 манатов, а пенсий за потерю главы семьи - с 164 до 173,3 маната. В целом средний размер месячной пенсии в Азербайджане на первое января 2018 года составлял 208,36 маната, а в результате индексации он вырастет до 220,23 маната", - сказал Муслимов.

По его словам, выплата пенсий с надбавкой начнется с февральских пенсий, но при этом пенсионеры получат надбавку и за январь.

Министр отметил, что на первое января 2018 года в стране были зарегистрированы 1 318 432 пенсионера, 94 процента из которых затронет индексация пенсий.

Муслимов сказал, что ежемесячно на индексацию пенсий будут направляться 13,78 миллиона манатов.

"Всего за 2018 год на индексацию пенсий будут выделены 165,4 миллиона манатов. Эти средства отражены в утвержденном бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2018 год", - сказал министр.

Он также отметил, что размеры пенсий могут измениться.

"Как я уже сказал ранее, данные предоставленные нам Государственным статистическим комитетом являются предварительными. Если итоговые данные будут отличаться от текущих, то будет произведен перерасчет пенсий", - сказал министр.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения поручено с первого января 2018 года обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий всех видов в соответствии с темпами годового роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2017 году; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета.

(Автор: Анвар Мамедов)

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