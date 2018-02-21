Татарстан и Дагестан хотят развивать экспорт в Азербайджан

21 февраля 2018 10:32 (UTC+04:00)

Татарстан и Дагестан будут развивать экспорт продукции в Иран и Азербайджан через Каспийское море, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономики Татарстана Наталью Таркаеву.

По ее словам, незамерзающий порт на Каспии позволит поставлять в исламские страны продукцию, которая производится в Татарстане. Таркаева также отметила, что регионы могут сотрудничать в сферах промышленности и машиностроения.

"Много есть перспективных сфер, в которых мы могли сотрудничать: по промышленности, по машиностроению. По экспорту, поскольку [в Дагестане] крупнейший порт [Махачкалинский международный морской торговый порт ], это единственный незамерзающий порт на Каспии в РФ, это тоже достаточно серьезное для нас подспорье в реализации нашей продукции, это доступ в исламские страны, например, в Иран и Азербайджан, который тоже является стратегическим партнером. Каспийский регион для нас интересен", - сказала собеседница агентства.

Татарстану, отметила она, также интересно взаимодействие с многофункциональным центром Дагестана, который считается одним из лучших в стране: "Там очень интересный формат взаимодействия с населением, доведения информации, отслеживание обработки запросов граждан на каждом этапе изменений статуса запроса".

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов во время недавнего посещения Зеленодольского судостроительного завода имени Горького поручил изучить, какие виды и количество кораблей нужны Дагестану для того, чтобы наладить совместную работу.

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