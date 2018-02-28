Продолжается выдача льготных кредитов азербайджанским бизнесменам

28 февраля 2018 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2018 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил бизнесменам льготные кредиты на 19,2 миллиона манатов. Как сообщает в среду министерство экономики, об этом сказал исполнительный директор Фонда Ширзад Абдуллаев.

Согласно сообщению, эти кредиты предоставлены на реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью 152,5 миллиона манатов.

В рамках делового форума, состоявшегося сегодня в селе Галынчаг Исмаиллинского района, предприниматели получили льготные кредиты на сумму 220 тысяч манатов. Эти средства будут направлены в сферу животноводства, зерноводства, садоводства и на иные направления.

Было отмечено, что в целом, до сегодняшнего дня предприниматели Исмаиллинского района получили льготных кредитов на сумму 22,8 миллиона манатов.

В 2018 году НФПП планирует выделить предпринимателям 170 миллионов манатов льготного финансирования.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 23 февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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