Госкомстандарт: 45% национальный стандартов Азербайджана соответствуют европейским (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Основные направления развития и реализация реформ за последние годы в области стандартизации, аккредитации, метрологии и патентов обсуждались с представителями бизнеса сегодня (седьмого марта) на бизнес-форуме Caspian European Club с участием председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана Рамиза Гасанова, сообщает в среду CEIBC.

Выступая на заседании, Рамиз Гасанов подробно рассказал о деятельности Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.

Рамиз Гасанов отметил, что выполнение задач, поставленных главой государства по стимулированию развития ненефтяного экспорта, требует устранения технических барьеров в торговых отношениях с другими странами, производства безопасной и качественной, высокотехнологичной и инновационной продукции, а также внедрения современных систем управления качеством на производственных и обслуживающих предприятиях. По его словам, за прошедший период одной из важных реформ, проведенных в области инфраструктуры качества, является Указ Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по усовершенствованию управления в области охраны объектов стандартизации, метрологии, аккредитации и патентного права» от 10 февраля 2017 года.

Рамиз Гасанов подчеркнул, что согласно Указу главы государства, Комитетом учреждены четыре юридических лица публичного права по стандартизации, метрологии, аккредитации и патентам. Таким образом, была ликвидирована зависимость структур, действующих в указанных сферах, от государственного бюджета, а сотрудники обеспечены работой с более высокими зарплатами в юридических лицах публичного права: «Обсуждение в Милли Меджлисе законопроектов "О стандартизации" и "О техническом регулировании" находится на заключительной стадии. Азербайджанский институт стандартизации стал членом ISO в качестве национального органа по стандартизации, проводится работа по представлению этой структуры в Европейской организации по стандартизации (CEN-CENELEC) в статусе "Орган-партнер по стандартизации". Кроме того, 45 процентов национальных стандартов приведены в соответствие с международными и европейскими стандартами. На заседании Генеральной ассамблеи Европейской организации по аккредитации (ЕА) был рассмотрен запрос Азербайджанского центра аккредитации по ассоциативному членству в ЕА. Центр был единогласно принят в ассоциативное членство в международной организации. Основная цель – добиться признания документов по тестированию и калибровке, а также сертификатов соответствия, выданных аккредитованными в Азербайджане органами, в Европейских странах. В настоящее время продолжается работа по присоединению Азербайджанского центра аккредитации к Соглашению ЕА о взаимном признании», - подчеркнул глава Госкомитета.

Коснувшись проделанной работы в области метрологии, Рамиз Гасанов отметил, что осуществлена определенная работа по международному признанию измерений, проведенных в лабораториях государственных эталонов Азербайджана: «31 января 2018 года на заседании KOOMET, проведенном в Национальном институте метрологии Германии (PTB) в городе Брауншвейг, Азербайджанскому институту метрологии было вручено "Свидетельство о признании" системы менеджмента качества».

Гасанов также проинформировал гостей о результатах проведенных реформ, деятельности в области технического регулирования и стандартизации, аккредитации, метрологии, патента и товарных знаков, а также государственных программах и стратегических дорожных картах, которые ставят перед Комитетом ряд задач.

В завершении были обсуждены предложения участников бизнес-форума по данной тематике, а также вопросы, интересующие компании Caspian European Club.

Выступая на бизнес-форуме, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев поблагодарил Рамиза Гасанова за конструктивный диалог, а также за внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Caspian European Club в ходе мероприятия. По его словам, в рамках бизнес-форума компании получили ответы на интересующие их вопросы, обсудили пути сотрудничества в данной сфере.

Тельман Алиев пригласил всех участников бизнес-форума принять участие на 5-ом Международном «Caspian Energy Forum Tbilisi», который состоится 18 апреля 2018 года при поддержке правительств Грузии, Азербайджана и Caspian European Club. На открытии «Caspian Energy Forum Tbilisi», планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов правительства Грузии, представляющих экономический блок. Организатором форума является грузинская компания Caspian Energy Georgia.

Также он проинформировал гостей о проведении совместного торжественного мероприятия в конце мая, совместно с посольством Азербайджана в Грузии, посвященного 100-летию АДР. «Мы приглашаем все компании принять участие на азербайджано-грузинском бизнес-форуме, а также на церемонии открытия Торгового дома Азербайджана в Грузии, запланированного на этот период», - сказал Тельман Алиев.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работают в 70 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

В ходе бизнес-форума Рамизу Гасанову был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. На бизнес-форуме Caspian European Club принимали участие руководители компаний и послы, представители ряда дипломатических ведомств. На мероприятии приняли участие более 160-ти бизнесменов. Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club были вручены сертификаты.

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