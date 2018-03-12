В Азербайджане необходимо снизить долю импортных компонентов в сельхозпроизводстве – депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо снизить долю импортируемых составляющих в производстве сельхозпродукции.

Об этом заявил Trend депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук Руфат Гулиев.

По словам депутата, это является одной из составных частей политики импортозамещения, проводимой государством.

«Сегодня Азербайджан на 90-100 процентов обеспечивает себя рядом продуктов сельского хозяйства, таких как куриное мясо и яйца, овощи и фрукты. Но при этом велика доля импортируемого сырья и комплектующих в производстве данной продукции. В частности, это упаковка, хотя в Азербайджане есть достаточно предприятий, производящих качественную упаковку. Прибавим сюда минеральные удобрения, спецодежду, оборудование. Ситуацию необходимо менять», - отметил Гулиев.

Отметим, что в 2017 году в Азербайджане было произведено сельхозпродукции на 6,58 миллиарда манатов, что на 4,2 процента больше показателя 2016 года.

Официальный курс на 12 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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