В Азербайджане необходимо снизить долю импортных компонентов в сельхозпроизводстве – депутат

12 марта 2018 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо снизить долю импортируемых составляющих в производстве сельхозпродукции.

Об этом заявил Trend депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук Руфат Гулиев.

По словам депутата, это является одной из составных частей политики импортозамещения, проводимой государством.

«Сегодня Азербайджан на 90-100 процентов обеспечивает себя рядом продуктов сельского хозяйства, таких как куриное мясо и яйца, овощи и фрукты. Но при этом велика доля импортируемого сырья и комплектующих в производстве данной продукции. В частности, это упаковка, хотя в Азербайджане есть достаточно предприятий, производящих качественную упаковку. Прибавим сюда минеральные удобрения, спецодежду, оборудование. Ситуацию необходимо менять», - отметил Гулиев.

Отметим, что в 2017 году в Азербайджане было произведено сельхозпродукции на 6,58 миллиарда манатов, что на 4,2 процента больше показателя 2016 года.

Официальный курс на 12 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан стал лидером по объему прямых инвестиций в экономику Грузии в 2017 году
Энергетика 16:25
Азербайджан огласил условия подписания авиационного соглашения с ЕС (Эксклюзив)
Бизнес 16:20
Азербайджан может существенно увеличить долю МСП в структуре ВВП - депутат
Точка зрения 13:58
Деловой центр Азербайджана в Астрахани получит налоговые преференции
Бизнес 13:39
Какие районы Баку пользуются наибольшим спросом на рынке жилья?
Бизнес 11:57
Генсек ОПЕК прибудет с официальным визитом в Азербайджан (Эксклюзив)
Энергетика 10:48
Минобразования и ГЭЦ распространили совместное сообщение в связи с ДТП в Евлахе
Общество 11 марта 19:19
Пострадавшие при ДТП в Евлахе госпитализированы
Общество 11 марта 15:32
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 11 марта 15:14
В Азербайджане начинается совместное с Ираном производство автомобилей
Бизнес 11 марта 14:41
В Азербайджане могут расширить объемы льготного кредитования бизнеса (Эксклюзив)
Бизнес 11 марта 07:07
Адвокат: Факты пыток над Шахбазом Гулиевым и Дильгамом Аскеровым будут переданы в ЕСПЧ
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 17:17
Выросли активы Азербайджанского ипотечного фонда
Бизнес 10 марта 17:12
CIPDH: Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев подвергались армянами жестоким пыткам
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 16:52
В Азербайджане готовится реестр оценщиков
Бизнес 10 марта 15:28
Первичное жилье в Баку дорожает
Бизнес 10 марта 15:07
Азербайджан будет представлен на презентации новой институциональной структуры "Восточного партнерства"
Политика 10 марта 11:43
Вырос объем активов страхового сектора Азербайджана
Бизнес 10 марта 10:47