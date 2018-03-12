Румыния заинтересована в участии в грузоперевозках между Центральной Азией и ЕС через Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным звеном транспортного коридора Восток-Запад, и Румыния заинтересована в участии в многосторонних соглашениях, направленных на облегчение грузопотоков между Центральной Азией и Европой через территорию Азербайджана.

Об этом Trend сказал депутат парламента Румынии, президент парламентской группы сотрудничества Азербайджана и Румынии Виктор Пол Добре.

"Мы, в свою очередь, располагаем стратегически важным с точки зрения транзита грузов на европейский рынок портом Констанца. В дальнейшем, я думаю, мы должны уделять больше внимания разработке двусторонних проектов в областях с большим потенциалом, таких как сельское хозяйство, коммуникации, туризм, а также ИТ-сектор, в котором Румыния располагает ведущими специалистами", - сказал Добре.

Он также подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы, в частности в рамках "Южного газового коридора".

“Проект "Южный газовый коридор" предоставит Румынии и Азербайджану новые возможности для сотрудничества. Не исключено, что в будущем объемы каспийского газа могут транспортироваться в Центральную Европу через Румынию. В то же время еще одним положительным фактором нашего сотрудничества, которое в будущем может расшириться, является наличие компании SOCAR на внутреннем рынке Румынии”, - сказал Добре.

Он отметил, что у Азербайджана и Румынии отличные отношения, основанные на традиционной дружбе, доверии и взаимном уважении.

"Как вы знаете, Румыния стала первым государством-членом ЕС, которое в 2009 году начало стратегическое партнерство с Азербайджаном. Это обеспечило нам прочную основу для развития двусторонних контактов и сотрудничества в различных областях - политической, экономической, культурной и образовательной. Более того, мы разделяем общие интересы касательно проектов, имеющих стратегическое значение в таких сферах, как энергетика и транспорт", - сказал Добре.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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