Азербайджан вносит большой вклад в создание стабильного экономического маршрута - Георгий Церетели

13 марта 2018 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание стабильного экономического маршрута является общей целью стран-участниц "Шелкового пути", и Азербайджан вносит большой вклад в этот маршрут.

Об этом во вторник в Баку на первой конференции группы поддержки "Шелкового пути" Парламентской ассамблеи ОБСЕ сказал президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

"Экономические проекты являются неотъемлемой частью деятельности ОБСЕ. Ситуация в мировой экономике требует тесного сотрудничества стран, с целью противодействия существующим вызовам", - сказал Церетели.

Он отметил, что достижение экономического процветания требует сотрудничества между всеми странами-участницами маршрута. "Баку-Тбилиси-Карс - это идеальный пример коридора между Востоком и Западом. Подобные проекты являются жизненно важными экономическими мостами между странами", - сказал глава ПА ОБСЕ.

Ввиду того, что Азербайджан расположен на пересечении Европы и Азии, Баку выступил инициатором создания группы поддержки "Шелкового пути".

Перед Группой поддержки "Шелкового пути" стоит задача - способствовать развитию транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и перевозок, свободному и безопасному передвижению лиц, товаров, услуг и инвестиций.

(Автор: Али Мустафаев)

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