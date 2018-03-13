В рамках проекта "Север-Юг" в Иране открывается терминальный комплекс

ТЕГЕРАН /Trend/ - В ближайшее время в рамках международного транспортного коридора “Север-Юг” планируется открытие первой фазы терминального комплекса в иранской Астаре, а полностью комплекс будет введен в эксплуатацию до конца 2018 года.

Об этом, как передает собкор Trend, во вторник журналистам сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Тегеране.

Министр подчеркнул, что проект “Север-Юг” является одним из самых успешных проектов, реализуемых между Ираном и Азербайджаном.

“Азербайджанская сторона уже завершила все работы [в рамках проекта “Север-Юг”] на своей территории. Уже перевозятся первые грузы по маршруту “Север-Юг”, - сказал министр.

Отметим, что транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

Как отметил Мустафаев, отношения между Азербайджаном и Ираном очень успешно развиваются: “В особенности очень хорошие результаты были достигнуты за последние четыре года. В первую очередь, это связано с политической волей глав наших государств. По всем сферам хочу отметить большие успехи. Торговые связи между нашими странами развиваются. В 2017 году товарооборот вырос на 16 процентов по сравнению с показателем 2016 года”.

Накануне, продолжил министр, азербайджанская компания получила разрешение на производство строительных материалов в Иране. С этой целью компании уже выделен участок земли. Мустафаев также напомнил, что в настоящее время Иран реализует в Азербайджане два проекта - по производству автомобилей и лекарственных препаратов.

(Авторы: Азад Гасанли, Камьяр Эгбалнежад)