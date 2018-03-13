Хасан Роухани: Азербайджан и Иран могут превратиться в основной маршрут, соединяющий Азию и Африку с Европой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран могут превратиться в основной маршрут, соединяющий Азию и Африку с Северной Европой.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым во вторник в Тегеране.

Стороны уже сделали важные шаги в направлении развития сотрудничества в области транзитных перевозок, отметил иранский президент.

Говоря о существующем сотрудничестве между двумя странами, иранский президент подчеркнул, что стороны наладили прочные связи в фармацевтической и автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

Хасан Роухани также высоко оценил усилия, предпринятые послами и официальными лицами двух стран в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах. Отметив официальное приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Баку в ближайшем будущем, он выразил надежду, что предстоящий визит укрепит связи, сотрудничество и дружбу между двумя странами.

Президент Ирана также призвал к продолжению обсуждений между официальными лицами двух стран относительно правового статуса Каспийского моря, а также касательно организации двустороннего экономического сотрудничества в Каспийском регионе.

В свою очередь, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев отметил значительный рост объема инвестиций и товарооборота между двумя странами в последние годы.

Говоря об ожидаемом визите президента Ирана в Баку, азербайджанский министр подчеркнул, что данный визит ускорит развитие связей и сотрудничество с соседними странами.

Отметим, что в Тегеране с двухдневным визитом находится азербайджанская делегация во главе с министром экономики и сопредседателем межправкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым.

(Авторы: Илькин Шафиев, Камьяр Эгбалнежад )

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