Азербайджан и Беларусь могут наладить производство лифтов и генераторов

14 марта 2018 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь обсуждают возможность совместного производства лифтов и генераторов.

Об этом в своей статьей, опубликованной на портале “Беларусь сегодня”, написал посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

Как отметил посол, предполагается, что совместный завод будет построен в Азербайджане.

Среди других примеров сотрудничества в сфере машиностроения, Гандилов привел Гянджинский автомобильный завод - совместное предприятие Азербайджана и Беларуси, где осуществляется сборка тракторов и другой продукции Минского тракторного завода и Минского автомобильного завода.

“[На этом заводе] Выпускается множество адаптированных модификаций как тракторов, так и грузовых автомобилей. Рассматривается выход с продукцией этих предприятий на рынки третьих стран, а также Грузии и стран Ближнего Востока. В настоящее время в Турции строится филиал Гянджинского тракторного завода”, - написал посол.

Гянджинский автомобильный завод начал свою работу в декабре 2004 года. На автозаводе в настоящее время собираются тракторы "Беларусь" и автомобили МАЗ, КАМАЗ и "Урал".

Помимо тракторов и автомобилей, на Гянджинском автозаводе налажено производство различного навесного оборудования для тракторов "Беларусь". На технику, произведенную на предприятии, выдается гарантия сроком на один год, а также обеспечено ее качественное сервисное обслуживание во всех регионах страны.

За 13 лет на Гянджинском автомобильномм заводе было собрано более 10 тысяч тракторов и свыше четырех тысяч грузовиков, а также продукции специального назначения. В начале четвертого квартала завод планирует открыть свой первый филиал в Турции.

(Автор: Азад Гасанли)

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