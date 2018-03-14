В Азербайджане выдано свыше 5 тысяч лицензий для бизнеса

14 марта 2018 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана до сегодняшнего дня выдало 5 311 лицензий на предпринимательскую деятельность, сказал в среду заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на презентации портала электронной выдачи лицензий и разрешений. По его словам, 51 процент лицензий, выдаваемых посредством центров Службы ASAN, являются новыми. Остальные лицензии, по словам замминистра, были выданы при замене срочных лицензий на бессрочные.

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