В Азербайджане выдано свыше 5 тысяч лицензий для бизнеса

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана до сегодняшнего дня выдало 5 311 лицензий на предпринимательскую деятельность, сказал в среду заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на презентации портала электронной выдачи лицензий и разрешений. По его словам, 51 процент лицензий, выдаваемых посредством центров Службы ASAN, являются новыми. Остальные лицензии, по словам замминистра, были выданы при замене срочных лицензий на бессрочные.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.