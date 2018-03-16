Кестутис Янкаускас: Бакинский порт занимает важное место в торговой сети между Азией и Европой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и Европейский союз (ЕС) представили совместный проект "Поддержки ЕС расширению операционных возможностей нового Бакинского порта в Аляте", финансируемого ЕС.
В рамках программы, которая охватит 2018-2019 годы, будет проведен обмен опытом в сферах операций порта, менеджмента, бизнеса, человеческих ресурсов, охраны труда и окружающей среды, связей с общественностью. Проект состоит из пяти компонентов.
"В настоящее время Бакинский порт сотрудничает с портами Бельгии, Германии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Италии и Словении. Мы намерены с данным проектом, реализуемом при поддержке ЕС, принести в регион передовой опыт и новшества, связанные с усовершенствованием операционных систем", - сказал Зиядов.
Посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, в свою очередь, отметил, что Бакинский порт занимает важное место в торговой сети между Азией и Европой.
"Радует, что с этого года европейские грузоперевозчики с помощью современной информационно-коммуникационной системы Бакинского порта смогут отслеживать в режиме онлайн местонахождение грузов, операции и время доставки в соседние порты. Мы заинтересованы в том, чтобы бакинский порт получил самые современные опыт и знания, и продолжим оказывать эту поддержку", - сказал Янкаускас.
Порт в Аляте, который станет крупнейшим портом на Каспийском море, является важной частью транспортной инфраструктуры Азербайджана. Первая фаза строительства порта будет завершена в мае 2018 года. После завершения первой фазы мощность порта составит 15 миллионов тонн грузов в год. По итогам второго этапа мощность порта будет увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч контейнеров в год, а на следующем этапе - до одного миллиона контейнеров в год