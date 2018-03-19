На Казахстанской фондовой бирже завершились утренние валютные торги

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя сессия валютных торгов.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 (рассчетный произошел сразу) в тенге составил 321,15 тенге за доллар, объем торгов – 59,950 миллиона долларов.

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок также заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

(Автор: Али Мустафаев)

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